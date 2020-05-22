ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 29 мая, в размере 78.2611 руб. против 77.9069 руб. на 28 мая.





Курс евро за последние 5 дней:



28.05.20 - 77.9069 руб.

27.05.20 - 77.7854 руб.

26.05.20 - 77.8823 руб.

23.05.20 - 78.4431 руб.

22.05.20 - 77.7965 руб.





"AK&M" от 28.05.2020