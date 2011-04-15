Сбербанк выдал льготный кредит авиакомпании "Уральские авиалинии" на 3 млрд руб.

Сбербанк выдал льготный кредит на сумму 3 млрд руб. авиакомпании "Уральские авиалинии" по новой госпрограмме поддержки системообразующих предприятий. Об этом говорится в сообщении банка.



Сбербанк открыл авиакомпании кредитную линию по льготной процентной ставке сроком на 12 месяцев.



Выдача первого транша по данной кредитной линии состоялась 28 мая 2020 года. Таким образом, авиакомпания "Уральские авиалинии", включённая в перечень системообразующих предприятий российской экономики, стала одной из первых компаний, получивших льготное финансирование в рамках постановления Правительства РФ.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"Уральские авиалинии" (ИНН 6608003013) входит в число 5-ти ведущих российских авиакомпаний по объёму перевозок. География полётов авиакомпании насчитывает более 200 направлений, парк воздушных судов состоит из самолётов европейского концерна Airbus.



Пассажиропоток "Уральских авиалиний" за 2019 год вырос на 7% до 9.617 млн по сравнению с годом ранее. На внутренних воздушных линиях пассажиропоток составил более 4.775 млн, на международных - 4.841 млн. За этот период выполнено 63.865 тыс. рейсов (+3%).



"AK&M" от 29.05.2020