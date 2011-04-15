Торговые центры, кафе и парикмахерские в Подмосковье пока открыты не будут, А.Воробьёв

Торговые центры, рестораны и кафе, а также салоны красоты и парикмахерские в Подмосковье открыты пока не будут. Об этом губернатор области Андрей Воробьёв сообщил на своей странице в Instagram.



"Надеемся сделать это позже", - сказал он.

Вместе с тем, для посещения открываются парки. "Ограничений по времени не будет, но оставляем за собой право следить за тем, чтобы все гуляли в масках. Можно кататься на велосипеде ездить - тоже, но детские, спортивные площадки - пока не откроем", - написал он.



Помимо этого, открываются МФЦ для физических лиц. "Это основные справки и услуги, которые пока нельзя получить в электронном виде. Их порядка 15. Например, получить паспорт, зарегистрировать собственность на квартиру", - добавил А.Воробьёв.



Кроме того, он дал команду увеличить количество дежурных групп в детских садах. Сейчас их где-то 1.3 тыс. - будет 2.5 тыс.



Кроме супермаркетов, которые и сегодня работают, открываются все остальные магазины - с условием - площадь до 400 м и обязательно отдельный вход. А строительные магазины и гипермаркеты - Леруа, Оби и так далее - могут работать независимо от площади.



Гражданам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, губернатор рекомендовал провести время на даче.



Все остальные ограничения в Подмосковье продолжают действовать до 14 июня.



"AK&M" от 29.05.2020