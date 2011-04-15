Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29/05/2020
14:14

Торговые центры, кафе и парикмахерские в Подмосковье пока открыты не будут, А.Воробьёв

Торговые центры, рестораны и кафе, а также салоны красоты и парикмахерские в Подмосковье открыты пока не будут. Об этом губернатор области Андрей Воробьёв сообщил на своей странице в Instagram.

"Надеемся сделать это позже", - сказал он.
Вместе с тем, для посещения открываются парки. "Ограничений по времени не будет, но оставляем за собой право следить за тем, чтобы все гуляли в масках. Можно кататься на велосипеде ездить - тоже, но детские, спортивные площадки - пока не откроем", - написал он.

Помимо этого, открываются МФЦ для физических лиц. "Это основные справки и услуги, которые пока нельзя получить в электронном виде. Их порядка 15. Например, получить паспорт, зарегистрировать собственность на квартиру", - добавил А.Воробьёв.

Кроме того, он дал команду увеличить количество дежурных групп в детских садах. Сейчас их где-то 1.3 тыс. - будет 2.5 тыс.

Кроме супермаркетов, которые и сегодня работают, открываются все остальные магазины - с условием - площадь до 400 м и обязательно отдельный вход. А строительные магазины и гипермаркеты - Леруа, Оби и так далее - могут работать независимо от площади.

Гражданам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, губернатор рекомендовал провести время на даче.

Все остальные ограничения в Подмосковье продолжают действовать до 14 июня.

"AK&M" от 29.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100