МИД РФ сообщил о перспективах открытия границ зарубежных государств. Об этом говорится в сообщении министерства.



"В том, что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано <…> решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учётом текущей эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в мире в целом", - говорится в сообщении.



По данным министерства, в Евросоюзе идёт пока лишь обсуждение возможности открытия внутренних границ между странами-членами ЕС, и единой позиции нет даже на этот счёт. При благоприятном развитии ситуации можно ожидать, что европейские страны откроются друг для друга в июне-июле. И только после этого, вероятно, будет приниматься решение о целесообразности открытия внешних границ ЕС.



В случае Австрии, Венгрии, Германии, Польши, Словакии, Чехии и Швейцарии говорить о восстановлении полноценного международного транспортного сообщения и туристических обменов с Россией преждевременно, отмечает МИД. На сегодняшний день въезд в указанные страны для граждан государств, не входящих в Шенгенскую зону и не являющихся членами Евросоюза, ограничен (выдача виз временно приостановлена). Соответственно, граждане России не могут посещать их в туристических, личных и деловых целях (даже при наличии действующих шенгенских виз; исключения возможны только для т.н. гуманитарных случаев).



Гражданам России, которые соберутся посетить указанные страны вскоре после открытия границ, необходимо учитывать, что на начальном этапе послабления ограничений ожидается сохранение мер эпидемиологической безопасности на объектах транспорта. Кроме того, следует быть готовыми к тому, что власти зарубежного государства могут предписывать иностранным гражданам, прибывающим на их территорию, находиться в изоляции в специально оборудованных учреждениях в течение срока, необходимого для диагностики заболевания новой коронавирусной инфекцией, а в случае отрицательного результата - пройти 14-дневную изоляцию.



Ко всем прибывающим в Великобританию власти страны намерены применять новые меры, включающие, в частности, требование заполнения до прибытия онлайн-формы отслеживания контактов, а также обязательное соблюдение 14-дневного режима самоизоляции. Исключения будут касаться членов дипломатических представительств и консульских учреждений, лиц, занятых в сфере автомобильных перевозок и грузоперевозок, экипажей самолётов и поездов, медперсонала, сезонных сельскохозяйственных рабочих. О введении аналогичных мер заявило и правительство Ирландии.



Правительство Исландии планирует с 15 июня частично снять ограничения на въезд в страну, предусмотрев возможность сдачи в аэропорту Кефлавика прибывающими туристами анализа на COVID-19 вместо прохождения двухнедельного карантина.



Датские власти прорабатывают вопрос об открытии границ пока только в направлении Германии и Норвегии.



Норвегия сохранила погранконтроль на внутришенгенских границах, введённый 16 марта, до середины августа. В мае текущего года на общественные слушания направлен законопроект, предполагающий продление срока действия ограничений на въезд в страну до 1 января 2021 года с отдельными исключениями, касающимися беженцев, опекунов и некоторых других категорий лиц.



С 1 июня можно будет осуществлять туристические поездки на Шпицберген (для начала без многодневных заходов круизных лайнеров и с ограничением числа туристов).



До 15 июня действует запрет на въезд в Швецию граждан третьих стран.



В соответствии с продлёнными до 14 июня в Финляндии ограничениями предусматривается запрет на въезд в страну иностранных граждан с туристическими и досуговыми целями.



Возможные шаги в сторону снятия ограничений для въезда росграждан с туристическими целями на территории Латвии, Литвы и Эстонии будут зависеть от стабилизации ситуации с распространением пандемии COVID-19 как в самих прибалтийских государствах, так и в России. Так, литовское правительство продлило карантин в стране до 16 июня Латвия и Эстония тоже пока сохраняют карантинный режим.



Что касается КНР. Решением китайских компетентных органов до сих пор приостановлен въезд в эту страну иностранных граждан, имеющих визы или разрешения на пребывание, а также владельцев карт АТЭС, помимо этого приостановлен режим безвизового транзита, безвизового въезда в провинцию Хайнань, САР Гонконг и Макао и другие регионы Китая, где предусмотрен соответствующий порядок. Данные ограничения не касаются въезда иностранных граждан с дипломатическими и служебными визами и некоторыми категориями специальных виз. Помимо этого, предусмотрено оформление въездных документов для иностранцев, прибывающих в Китай для осуществления необходимой торгово-экономической и научно-технической деятельности, или с экстренными гуманитарными целями.



Уведомлений от властей Китая о планах по смягчению введенных ограничений пока не получали, отметили в МИД РФ.



В течение всего периода распространения коронавирусной инфекции COVID-19 въезд в Республику Корея для российских граждан не закрывался. Вместе с тем, для них, как и для других иностранцев, установлен 14-дневный карантинный режим. С учётом имевших место в мае новых локальных вспышек инфекции, его отмена пока не планируется.



Несмотря на имеющиеся в странах Юго-Восточной Азии (включая Вьетнам, Индонезию, Сингапур, Таиланд и другие) планы по частичному снятию ограничений на экономическую и социально-бытовую деятельность, во всех государствах региона по-прежнему действуют запрет на въезд большинства категорий иностранцев и карантинный режим. Отсутствие регулярного международного, а в некоторых случаях и внутреннего, авиасообщения также исключает возможность возобновления в ближайшей перспективе туристических обменов.



Даже после открытия границ иностранные туристы могут столкнуться с рядом сложностей административного характера. Не исключено введение различных санитарно-эпидемиологических ограничений в гостиницах, на пляжах и при организаций экскурсионных поездок.



Вне зависимости от возобновления работы отдельных объектов туриндустрии в указанных странах рекомендуем российским гражданам воздержаться от их посещения до нормализации эпидемической ситуации.



Вместе с тем, что 25 мая правительство Японии отменило режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны. В то же время заградительные меры, включая запрет на въезд иностранцев из эпидемиоопасных стран, приостановку действия однократных и многократных виз, 14-дневный карантин и пр., продлены до конца июня.



На фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией правительство Республики Индии воздерживается от озвучивания официальной информации об открытии границ для иностранных туристов.



Ассоциация индийских туроператоров увязывает восстановление въездного туризма с созданием вакцины от COVID-19. С высокой долей вероятности для всех прибывающих из-за рубежа сохранятся ограничения, в том числе форме обязательного карантина в медучреждениях и самоизоляции по месту прибытия.



Что касается ситуации в Мальдивской Республике, Непале и Шри-Ланке, то, несмотря на снятие некоторых внутренних санитарно-эпидемиологических ограничений, воздерживаются от озвучивания перспектив открытия внешних границ.



Однако даже после снятия указанных рестрикций туристы, прибывшие в указанные государства, подвергнутся риску столкнуться с очередной волной заболевания и попасть под действие новых ограничений, аналогичных действующим или более суровым.



По состоянию на сегодняшний день открытие границ африканскими странами для российских граждан представляется маловероятным.



По мнению экспертов, пик пандемии коронавирусной инфекции в государствах Африки ещё не пройден. Ситуация остаётся сложной, сохраняются жёсткие ограничительные меры, в том числе это касается и таких известных туристических направлений, как Кения, Маврикий и Занзибар.



Большинство стран континента приостановили на неопределённый срок все международные авиаперевозки и ввели запрет на въезд иностранных граждан.



Наиболее популярные у российских граждан в туристическом отношении страны Латинской Америки (для пляжного отдыха, познавательных поездок), такие как Куба, Доминиканская Республика, Мексика, Перу, Бразилия, Аргентина, Ямайка, пока не анонсируют открытие своих границ для иностранцев.



Отдых в Турции станет возможным после завершения санитарно-эпидемиологической сертификации туристических объектов.



Прибывающие в Болгарию иностранцы будут обязаны заполнять декларации с подтверждением отсутствия заражения коронавирусом и согласием на то, что в случае заболевания лечение будет осуществляться за их счет. Восстановление турпотока из России до настоящего времени не обсуждалось.



Греция, где доходы от туризма составляют до трети ВВП страны, начинает запускать туристическую инфраструктуру с 15 июня. Открытие внешних границ будет проходить на двусторонней основе с теми государствами, где острота ситуации с коронавирусом снижается. Имеется в виду проводить выборочное тестирование приезжающих.



На Кипре открывать туристический сезон планируют поэтапно. С 9 по 20 июня аэропорты станут принимать граждан из 19 государств, разделённых на две категории в зависимости от их эпидемиологического статуса. При въезде будет необходимо предъявить справку об отсутствии вируса. В отношении России ситуация может проясниться во второй половине июня.



"AK&M" от 29.05.2020