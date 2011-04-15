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29/05/2020
14:53

Сделка по продаже "Ведомостей" будет закрыта в ближайшие дни

Сделка по продаже "Ведомостей" будет закрыта в ближайшие дни. Об этом сообщила газета со ссылкой на свои источники.

По их словам, покупателем 100% акций издателя газеты, АО "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), стало АО "Саппорт". Эту компанию контролируют основатель "Федералпресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков.

До этого акциями БНМ владел "Аркан инвестмент" Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура. В марте они объявили, что предварительно договорились о продаже "Ведомостей" К.Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. А.Голубович позднее вышел из сделки, а К.Зятьков нашёл нового партнёра.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 29.05.2020

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