Аэрофлот внёс изменения в порядок обслуживания пассажиров. Об этом говорится в сообщении компании.



Изменения носят временный характер, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам, утверждённым постановлением Главного государственного санитарного врача РФ, методическим указаниям Росавиации и Роспотребнадзора и направлены на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.



Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, использование которых обязательно в течение всего времени нахождения на борту.



Замена защитной маски пассажирами в полёте должна осуществляться каждые 3 часа. В случае необходимости защитные маски для замены использованных предоставляются пассажиру бортпроводниками.



При посадке и высадке с борта воздушного судна пассажиры должны соблюдать рекомендованную социальную дистанцию в 1.5-2 м.



При посадке на рейс проводится обязательное бесконтактное измерение температуры тела. Пассажиры с повышенной температурой (более 37 градусов) на борт не допускаются.



Перед входом на борт воздушного судна пассажирам предлагается обработка рук безопасными жидкостями вирулицидного действия.



Все время нахождения на борту воздушного судна верхняя одежда пассажира должна быть размещена на полке для ручной клади. Доставать верхнюю одежку во время полёта без уважительной причины и информирования бортпроводника не допускается.



Пассажиры должны оставаться с пристегнутыми ремнями безопасности в течение всего полёта.



Необходимое перемещение пассажиров по салону во время полёта строго ограничено посещением туалетной комнаты.



Во время полёта проводится регулярная обработка туалетной комнаты дезинфицирующими средствами.



Изменено меню питания пассажиров. Продукты питания предлагаются либо в герметичной индивидуальной упаковке, либо после термической обработки на борту. Холодные напитки подаются в индивидуальной упаковке. Собственные продукты и напитки пассажиров, включая детское питание, могут проноситься на борт только в невскрытой герметичной упаковке.



Наземный персонал авиакомпании и все члены экипажа Аэрофлота прошли дополнительную подготовку на случаи проявления симптомов ОРВИ у пассажиров во время полёта.



Воздушные суда Аэрофлота укомплектованы антисептическими салфетками, дезинфицирующими спреями, перчатками, масками. Ношение перчаток и масок бортпроводниками обязательно.



Указанные меры являются временными, введены с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, и будут поэтапно смягчаться вплоть до возвращения к обычному режиму пребывания и обслуживания на борту.



Аэрофлот является лидером гражданской авиации России, фактическим национальным перевозчиком. Аэрофлот базируется в аэропорту "Шереметьево". В России авиакомпания имеет пять филиалов: в Санкт-Петербурге, Калининграде, Перми, Красноярске и Владивостоке. 51.17% акций ПАО "Аэрофлот" принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Около 41% акций находится в свободном обращении у институциональных и частных инвесторов.



Аэрофлот располагает самым молодым самолетным парком в мире среди авиакомпаний, эксплуатирующих более ста воздушных судов. Компания имеет на балансе 246 авиалайнеров - самолеты семейства Airbus А320, А330, Boeing 737, Boeing 777 и Superjet 100 (SSJ100). В 2020 году во флот начали поступать новые широкофюзеляжные машины Airbus A350-900 - самые современные среди дальнемагистральных самолётов. По состоянию на 1 мая 2020 года в Аэрофлоте эксплуатируется 246 самолётов, средний возраст ВС составляет 5 лет.



В Группу Аэрофлот входят: ООО "Авиакомпания "Победа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Авиакомпания "Аврора", АО "Шеротель", АО "Аэромар", Частное профессиональное образовательное учреждение "Авиационная школа Аэрофлота", ООО "Аэрофлот - Финанс", ООО "А-Техникс".



"AK&M" от 29.05.2020