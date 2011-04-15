РЖД выделены дополнительные участки для развития инфраструктуры
Столичные власти по заявке инвестора изменили принятые решения по выделению ОАО "РЖД" участков для развития железнодорожной инфраструктуры (МЖД). Об этом заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в сообщении Стройкомплекса.
По её словам, Градостроительно-земельной комиссией (ГЗК) внесена корректировка по предоставлению пяти участков общей площадью 0.31 га (а не три участка по 0.69 га) для прокладки и переустройства инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства внеуличного пешеходного перехода через Малое кольцо МЖД (в створе третьего проезда Подбельского в сторону улицы Пермская).
Изменения внесены по заявке инвестора согласно проектным решениям.
Напомним, ранее ГЗК одобрила предоставление РЖД участка общей площадью 80 кв. м на улице Казакова в центре столицы. Площадь участка увеличена до 0.02 га.
ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года.
Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ.
Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству.
Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.