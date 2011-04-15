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29/05/2020
15:31

"Система-БиоТех" поставит около 1 млн тестов на коронавирус в лаборатории и больницы Москвы

Инновационная биотехнологическая компания "Система-БиоТех", входящая в Группу АФК "Система", заключила с Департаментом здравоохранения города Москвы контракт на поставку реагентов для выполнения до миллиона тестов на определение COVID-19 методом ПЦР в условиях клинических лабораторий. Об этом говорится в сообщении АФК.

Первые поставки тест-систем, позволяющих определять РНК коронавируса с большой точностью и специфичностью (свыше 95%), в московские больницы уже начались. Отгрузки в столичные медицинские учреждения диагностических наборов, которые являются полностью отечественной разработкой, будут осуществляться поэтапно по мере необходимости. Выполнение анализа занимает около одного часа без учёта времени, необходимого для забора биоматериала и подготовки лабораторных проб.

В настоящее время "Система-БиоТех" также проводит лабораторно-клинические испытания новых экспресс-тестов, которые позволят определять наличие вируса за 30 минут. Такие тесты можно будет использовать для массового тестирования населения и сотрудников предприятий в целях скрининга.

Акционерная финансовая корпорация "Система" основана в 1993 году. Сегодня она входит в число системообразующих компаний России и крупнейших публичных компаний мира.

АФК "Система" начала инвестиционную деятельность более 25 лет назад с приобретения первых активов в области телекоммуникаций, электроники, туризма, торговли, нефтепереработки, строительства и недвижимости. Сегодня корпорация входит в топ-20 крупнейших компаний России.

В 1993 году российский предприниматель Владимир Евтушенков учредил АФК "Система".

"AK&M" от 29.05.2020
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