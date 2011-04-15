Роснефть выполнит все свои обязательства по заключенным контрактам на поставку нефти. Об этом заявил главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин в связи с появлением материалов Рейтерс, говорится в сообщении компании.



"Информация Рейтерс не соответствует действительности. Несмотря на сокращение добычи в рамках реализации Соглашения ОПЕК+, Роснефть без всякого сомнения строго выполнит все свои обязательства по заключенным контрактам на поставку нефти и нефтепродуктов перед российскими и международными контрагентами", - сказал он.



Роснефть - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности ПАО "НК "Роснефть" являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за её пределами.



Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Её основным акционером (40.4% акций) является АО "Роснефтегаз", на 100% принадлежащее государству, 19.75% акций принадлежит компании BP, 18.93% акций принадлежит компании КьюЭйч Оил Инвестментс ЛЛК / QH Oil Investments LLC, одна акция принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.



"AK&M" от 29.05.2020