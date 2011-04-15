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29/05/2020
15:57

Роснефть выполнит все свои обязательства по заключенным контрактам на поставку нефти

Роснефть выполнит все свои обязательства по заключенным контрактам на поставку нефти. Об этом заявил главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин в связи с появлением материалов Рейтерс, говорится в сообщении компании.

"Информация Рейтерс не соответствует действительности. Несмотря на сокращение добычи в рамках реализации Соглашения ОПЕК+, Роснефть без всякого сомнения строго выполнит все свои обязательства по заключенным контрактам на поставку нефти и нефтепродуктов перед российскими и международными контрагентами", - сказал он.

Роснефть - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности ПАО "НК "Роснефть" являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за её пределами.

Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Её основным акционером (40.4% акций) является АО "Роснефтегаз", на 100% принадлежащее государству, 19.75% акций принадлежит компании BP, 18.93% акций принадлежит компании КьюЭйч Оил Инвестментс ЛЛК / QH Oil Investments LLC, одна акция принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

"AK&M" от 29.05.2020
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