Ижавиа возобновляет авиасообщение по маршруту Ижевск-Сочи с 4 июля
Авиакомпания "Ижавиа" возобновляет прямое авиасообщение по маршруту Ижевск-Сочи с 4 июля 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Сочи.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю на воздушном судне ЯК-42 вместимостью до 120 пассажиров.
Отправление из Ижевска запланировано по воскресеньям и пятницам в 23:40, прибытие в Международный аэропорт Сочи на следующие сутки в 01:40. Вылет в обратном направлении по понедельникам и субботам в 02:40. Прибытие в Ижевск - в 06:40.
Время в пути составит 3 часа. Время вылета и прилета указаны согласно местным часовым поясам в городах отправления и прибытия.
Регулярные рейсы по указанному направлению запланированы до 21 сентября текущего года.
Ижевское авиапредприятие создано в 1944 году, в настоящее время является акционерным обществом со 100%-ой долей акций, находящихся в собственности Удмуртской Республики.
АО "Ижавиа" - единственный государственный авиаперевозчик Приволжского Федерального Округа. Штаб-квартира расположена в Ижевске.