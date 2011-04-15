Ижавиа возобновляет авиасообщение по маршруту Ижевск-Сочи с 4 июля

Авиакомпания "Ижавиа" возобновляет прямое авиасообщение по маршруту Ижевск-Сочи с 4 июля 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Сочи.



Рейсы будут выполняться дважды в неделю на воздушном судне ЯК-42 вместимостью до 120 пассажиров.



Отправление из Ижевска запланировано по воскресеньям и пятницам в 23:40, прибытие в Международный аэропорт Сочи на следующие сутки в 01:40. Вылет в обратном направлении по понедельникам и субботам в 02:40. Прибытие в Ижевск - в 06:40.



Время в пути составит 3 часа. Время вылета и прилета указаны согласно местным часовым поясам в городах отправления и прибытия.



Регулярные рейсы по указанному направлению запланированы до 21 сентября текущего года.



Ижевское авиапредприятие создано в 1944 году, в настоящее время является акционерным обществом со 100%-ой долей акций, находящихся в собственности Удмуртской Республики.



АО "Ижавиа" - единственный государственный авиаперевозчик Приволжского Федерального Округа. Штаб-квартира расположена в Ижевске.



"AK&M" от 29.05.2020