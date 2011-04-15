ВВП РФ в апреле 2020 года снизился на 12%, Минэкономразвития

ВВП РФ в апреле 2020 года снизился на 12% в годовом исчислении. Сокращение ВВП за 4 месяца оценивается в 1.9%. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития.



Наибольший спад в апреле наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос. Существенный вклад в снижение ВВП в апреле внесло падение в сфере потребительских услуг. Объем платных услуг, предоставленных населению, сократился в апреле на 37.9 %, что связано с ограничениями деятельности в сфере досуга, культуры и спорта, а также бытовых услуг. Снижение оборота розничной торговли на 23.4% в наибольшей степени обусловлено падением в сегменте непродовольственных товаров (-36.7%), в том числе продаж новых легковых автомобилей (-72.4%).



Менее существенное снижение наблюдалось по обороту продовольственных товаров - на 9.3%. По оценке Минэкономразвития, сокращение оборота в торговле замедлится уже во II квартале 2020 года по мере снятия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.





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