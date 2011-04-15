Банк России предлагает единый формат информирования потребителей о финансовых продуктах. Как говорится в сообщении ЦБ, потребитель должен получать самую важную информацию о финансовом продукте в едином формате и до заключения договора. Обязанность финансовых организаций представлять клиентам ключевой информационный документ (КИД) финансового продукта предлагается обсудить в консультативном докладе Банка России.



При недостаточном информировании потребителя об особенностях и рисках приобретаемого продукта становятся возможными мисселинг, навязывание и иные недобросовестные практики. Кроме того, нередко финансовые организации по-разному рассказывают потребителю об одних и тех же продуктах, а если речь идет о сложных продуктах, которые предлагаются в разных сегментах рынка, то многообразие сведений, изложенных специальной терминологией, ещё более затрудняет для гражданина выбор и принятие обдуманного решения, подчёркивает ЦБ.



Банк России считает важным создать условия, при которых потребитель сможет не только понять основные особенности того, что он приобретает, но и сравнить одинаковые продукты в разных финансовых организациях и сделать информированный выбор. Решить эту задачу предлагается с помощью единых КИД финансовых продуктов.



Согласно докладу, объём КИД не должен превышать 2-3 страниц печатного текста, информация должна быть изложена простым языком, без обилия финансовых и юридических терминов, не мелким шрифтом. В докладе также предложен перечень финансовых продуктов, по которым потребитель до подписания договора должен получить КИД. При этом КИД не подменяет правила и условия договора, документ носит исключительно информационно-справочный характер.



Доклад также предлагает для обсуждения меры ответственности финансовой организации в случае непредставления потребителю КИД.



"AK&M" от 29.05.2020