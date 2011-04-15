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29/05/2020
14:39

Объём ценных бумаг на хранении в НРД в I квартале увеличился на 10% до 50.9 трлн руб.

Объём ценных бумаг на хранении в НРД в I квартале 2020 года достиг 50.9 трлн руб., увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствует сообщение НРД.

Количество выпусков иностранных ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, увеличилось на 23% до 16.1 тыс.

Объём остатков ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей составил 2.8 трлн руб., показав рост на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (2 трлн руб.).

Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, выросло на 17% до 24 тыс.

Национальный расчётный депозитарий обладает статусом центрального депозитария Российской Федерации. НРД входит в группу "Московская Биржа".




"AK&M" от 29.05.2020
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