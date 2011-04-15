Объём ценных бумаг на хранении в НРД в I квартале увеличился на 10% до 50.9 трлн руб.

Объём ценных бумаг на хранении в НРД в I квартале 2020 года достиг 50.9 трлн руб., увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствует сообщение НРД.



Количество выпусков иностранных ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, увеличилось на 23% до 16.1 тыс.



Объём остатков ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей составил 2.8 трлн руб., показав рост на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (2 трлн руб.).



Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, выросло на 17% до 24 тыс.



Национальный расчётный депозитарий обладает статусом центрального депозитария Российской Федерации. НРД входит в группу "Московская Биржа".









"AK&M" от 29.05.2020