ЛУКОЙЛ направил более 652 млн руб. и $900 тыс. на борьбу с COVID-19

ПАО "ЛУКОЙЛ" с момента начала пандемии коронавируса (COVID-19) выделило более 652 млн руб. в 22 регионах России и почти $900 тыс. в зарубежных странах присутствия для лечения пациентов и борьбы с распространением заболевания. Об этом говорится в сообщении компании.



Основные объёмы поддержки направлены на приобретение медицинского оборудования, включая системы искусственной вентиляции легких (ИВЛ), медикаментов, защитных костюмов для врачей, средств дезинфекции, а также переоборудование медучреждений.



Компания направила свыше 125 млн руб. на помощь уязвимым категориям населения в 11 регионах.



За рубежом ЛУКОЙЛ оказал поддержку в 15 государствах: Азербайджане, Белоруссии, Болгарии, Ираке, Италии, Казахстане, Македонии, Мексике, Молдавии, ОАЭ, Румынии, Сербии, Турции, Узбекистане и Хорватии.



ЛУКОЙЛ - одна из крупнейших публичных вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.



"AK&M" от 29.05.2020