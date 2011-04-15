Склад "Красное & Белое" в Екатеринбурге продолжит свою работу. Об этом сообщила компания.



Железнодорожным районным судом города Екатеринбурга вынесено решение о привлечении компании "Красное & Белое" к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КОАП РФ и наложении административного штрафа в размере 450 тыс. руб.



Выявленные специалистами Роспотребнадзора нарушения на момент составления протокола и передачи материалов дела в суд были устранены, о чем представитель Роспотребнадзора сообщил в ходе судебного слушания.



"Красное & Белое" - сеть магазинов алкогольной продукции. Первый магазин открылся 11 августа 2006 года в Копейске. Ассортимент сети насчитывает около 1 тыс. наименований товаров. Сегодня сеть насчитывает 8513 магазинов в 59 субъектах РФ.



"AK&M" от 29.05.2020