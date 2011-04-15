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29/05/2020
15:46

Магазин аналитических бюллетеней и исследований AK&M открыл свои страницы

Магазин аналитических бюллетеней и исследований AK&M открылся 25 мая 2020 года. Приобрести новые выпуски бюллетеней "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" и "Рынок слияний и поглощений" теперь можно онлайн на страницах магазина https://akmanalytics.ru/.

Бюллетень "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" выходит еженедельно и посвящён исследованию текущего экономического состояния пяти отраслей российской экономики: нефть, машиностроение, энергетика, связь, чёрная и цветная металлургия.

Бюллетень "Рынок слияний и поглощений" содержит оперативную информацию о сделках по переходу контрольных пакетов акций/долей с российским участием, намерениях участников рынка купить или продать активы, а также сведения о выставленных на продажу активах. Информация является уникальной и не имеет аналогов. Одновременно агентство AK&M предлагает архивную базу сделок M&A, зафиксированных с января 2012 года по настоящий момент. Базу сделок можно пробрести отдельно или получить бесплатно при оформлении подписки на бюллетень.

Исследования помогут пользователям быть в курсе основных событий, происходящих в интересующей отрасли, отслеживать конъюнктуру российских и мировых рынков, корпоративные события, контролировать процессы слияний и поглощений, оценивать ситуации на рынке ценных бумаг.

Бюллетени являются незаменимым помощником для принятия управленческих решений, а также при проведении отраслевых аналитических исследований, оценке кредитоспособности компаний, подготовке ежеквартальных отчётов, проспектов ценных бумаг, инвестиционных меморандумов и др.

Оформить подписку на бюллетени можно через коммерческую службу агентства, отправив запрос на адрес market@akm.ru.

"AK&M" от 29.05.2020
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