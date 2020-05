Европейская комиссия представила свой план по восстановлению экономики

Европейская комиссия представила свой план (Next Generation EU) по восстановлению экономики, сообщается на сайте ЕК.



ЕК предлагает создать новый инструмент восстановления и обновлённый долгосрочный бюджет. ЕК также обнародовала скорректированную программу работы на 2020 год, в которой будут определены приоритетные меры, необходимые для ускорения восстановления экономики стран ЕС.



В частности, Европейская комиссия предлагает использовать весь потенциал бюджета ЕС и предлагает программу Next Generation EU в размере 750 млрд евро, а также целенаправленное пополнение долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы до 1.85 трлн евро.



Программа Next Generation должна привлечь финансовые средства за счёт увеличения собственных ресурсов до 2% валового национального дохода ЕС, что позволит комиссии использовать свой высокий кредитный рейтинг для заимствования 750 млрд евро на финансовых рынках. Это дополнительное финансирование будет направляться через программы ЕС и погашаться в течение длительного периода времени.



"AK&M" от 29.05.2020