На новом участке Солнцевской линии от "Рассказовки" до "Внуково" начались строительные работы

На новом участке Солнцевской линии от станции "Рассказовка" до станции "Внуково" начались строительные работы. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщила столичная мэрия.



"Начались строительные работы на участке протяжённостью около пяти километров от тупиков за станцией "Рассказовка" до будущей станции "Внуково" на территории одноимённого аэропорта. На новом участке жёлтой линии будут возведены две станции мелкого заложения - "Пыхтино" и "Внуково"", - рассказал он.



В данный момент специалисты занимаются выносом инженерных коммуникаций из зоны строительства будущих станций и притоннельных сооружений.



"На станции "Пыхтино" ведётся строительство монтажно-щитовой камеры для запуска тоннелепроходческих комплексов в сторону станции "Рассказовка"", - добавил А.Бочкарев.



По словам заместителя мэра, в районе поселения Внуковского планируется создать ещё одну монтажно-щитовую камеру для старта тоннелепроходческих комплексов в сторону станции метро "Внуково".



Генеральный директор компании-подрядчика АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что особенностью нового участка станет метромост.



"В непосредственной близости от будущей станции "Пыхтино" над рекой Ликовой будет построен метромост. Его протяжённость составит 460 метров. В настоящее время подготовительные работы по его сооружению уже начались", - уточнил Ю.Кравцов.



Ввод нового участка Солнцевской ветки улучшит транспортную инфраструктуру в ТиНАО и существенно снизит нагрузку на улично-дорожную сеть. Также будут скорректированы маршруты наземного транспорта. На поездку в центр города из аэропорта Внуково и поселений Новомосковского округа жители будут тратить на 15-20 минут меньше.



Кроме того, в данный момент прорабатываются варианты соединения Калининской и Солнцевской линий метро. Калининско-Солнцевская линия станет самой длинной и соединит восточные, центральные и юго-западные районы города. На метро можно будет добраться из Новокосино в Рассказовку, а затем и в аэропорт "Внуково".



"AK&M" от 29.05.2020