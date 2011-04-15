AZUR air с 18 июня запустит регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург - Сочи

Авиакомпания AZUR air с 18 июня 2020 года запустит регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург - Сочи. Об этом сообщила пресс-служба "Пулково".



Черноморский курортный город станет первым для авиакомпании регулярным туристическим направление внутри России.



Рейсы будут осуществляться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям. Полёты будут выполняться на воздушных судах Boeing 767-300, рассчитанных на перевозку 336 человек в салоне экономического класса.



AZUR air - российская авиакомпания, является одним из крупнейших чартерных перевозчиков в стране. Первый полёт под этим брендом состоялся в декабре 2014 года.



Аэропорт "Пулково" занимает четвёртое место по объёму пассажиропотока в России. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные Ворота Северной Столицы", который на основе государственно-частного партнёрства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития. По итогам 2019 года аэропорт Санкт-Петербурга обслужил более 19 млн пассажиров.



Пассажиропоток "Пулково" в 2019 году вырос на 8.1% до 19.581 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 9.8% до 12.111 млн. Объём перевозок на международных воздушных линиях увеличился на 5.3% до 7.47 млн. "Пулково" обслужил 168.572 тыс. взлётно-посадочных операции, что на 1.9% больше показателя за 2018 год.



"AK&M" от 29.05.2020