Электрички Московской железной дороги подготовят к летнему сезону

Пригородные поезда, следующие по Московской железной дороге, подготовят к летнему сезону. Об этом сообщила столичная мэрия.



Проверку пройдут более 450 электричек.

На платформах ремонтируют асфальтное покрытие, бордюры и ограждения, а также красят скамейки. Обновляют и напольную навигацию - полосы, обозначающие безопасное расстояние от края платформы. Все работы по подготовке к летнему сезону на Московской железной дороге завершат до 10 июня.



Помимо этого, на пригородных платформах и в электричках ежедневно проходит дезинфекция. Такие меры необходимы, чтобы сберечь здоровье пассажиров общественного транспорта. Сотрудники ЦППК обрабатывают все поверхности, к которым прикасаются люди, в том числе ручки дверей, поручни, багажные полки, крепления для велосипедов, столики. Во всех вагонах работает система обеззараживания воздуха. Составы дезинфицируют при помощи холодного пара, который позволяет уничтожить почти все микробы и вирусы.



Режим повышенной готовности, связанный с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продлён в Москве до 14 июня. При этом уже с 1 июня будут разрешены прогулки по паркам и скверам, занятия спортом на свежем воздухе, начнут работать непродовольственные магазины и некоторые организации, оказывающие бытовые услуги. Также жители столицы смогут пользоваться велопрокатом.



С 1 июня будет усилен масочный и перчаточный режим. Выходя из дома, в том числе для прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания. На работе, в магазинах, аптеках, центрах "Мои документы", любых других учреждениях и в общественном транспорте необходимо также носить перчатки. В общественных местах по-прежнему следует соблюдать дистанцию не менее полутора метров.



"AK&M" от 29.05.2020