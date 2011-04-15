"Газпром добыча Ноябрьск" оказало финансовую помощь медицинским учреждениям Ямала и Якутии на 16 млн руб.

ООО "Газпром добыча Ноябрьск" перечислило финансовую помощь медицинским учреждениям Ямала и Якутии, где предприятие ведёт свою производственную деятельность. Об этом говорится в сообщении компании.



Сумма адресной поддержки — около 16 млн руб. Деньги выделены Ноябрьской центральной городской больнице (ЯНАО) и Центральной районной больнице г. Ленска (Республика Саха).



Медики планируют направить средства, полученные от газовиков, на приобретение диагностического оборудования высокого класса, а также лекарственных препаратов и комплектующих для аппаратов, используемых при лечении больных COVID-19. Необходимость в дооснащении, по словам врачей, вызвана развертыванием дополнительных инфекционных коек.



ООО "Газпром добыча Ноябрьск" — 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляющее разработку 8 месторождений, в том числе 4 газовых, 2 газоконденсатных и 2 нефтегазоконденсатных. Производственные объекты Общества расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Якутии. В составе предприятия — 3 газовых промысла и 3 газопромысловых управления. На правах оператора компания оказывает услуги по добыче и подготовке газа независимым недропользователям на Губкинском, Муравленковском, Новогоднем, Вынгапуровском, Тарасовском, Северо-Губкинском, Вьюжном, Метельном и Еты-Пуровском месторождениях (ЯНАО). Коллектив насчитывает свыше 4500 человек. Главный офис находится в Ноябрьске.







"AK&M" от 29.05.2020